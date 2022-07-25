***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.07.2022 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047486
BIST
10:122.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,69
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.534
En Düşük
2.521
10:1217,8117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0845
|Açılış
|: 17,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8400
|
17,8158
En Düşük
17,7389
10:1218,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0757
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,2152
En Düşük
18,0846
10:12988,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,44
|Açılış
|: 988,52
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
989,15
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler10:12
|KLRHO
|17,87
|18.781.649
|% 9,77
|
|ANGEN
|34,14
|32.578.527
|% 7,49
|
|TLMAN
|32,24
|8.040.116
|% 6,68
|
|KGYO
|13,73
|6.030.786
|% 6,11
|
|AFYON
|3,76
|15.774.269
|% 5,32
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|UFUK
|81,30
|862.432
|% -8,70
|
|ULUUN
|24,08
|70.721.187
|% -4,60
|
|EUREN
|26,74
|1.004.059
|% -4,50
|
|VANGD
|3,75
|805.820
|% -3,85
|
|THYAO
|49,94
|390.358.757
|% -0,22
|
|SISE
|21,04
|154.000.178
|% 0,48
|
|ODAS
|3,77
|140.829.210
|% 3,86
|
|EREGL
|28,40
|93.026.711
|% 0,92
|
|TSKB
|2,38
|71.926.873
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,42
|54.861.405
|% 4,41
|
|ODAS
|3,77
|140.829.210
|% 3,86
|
|TSKB
|2,38
|71.926.873
|% 1,71
|
|EKGYO
|3,16
|70.301.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|66.202.345
|% 1,28
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8063
|17,8117
|% 0,48
|
|Euro
|18,1861
|18,1989
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2662
|21,3729
|% 0,21
|
|Frank
|18,3856
|18,4963
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7235
|4,7472
|% 0,41
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,49
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.634
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.233
|3.288
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,04
|
|B. Petrol
|97,16
|97,16
|-1,22
|