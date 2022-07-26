***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.07.2022 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047655
BIST
10:202.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 9,22
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.557
10:2017,8825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1104
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8825
En Düşük
17,7680
10:2018,3026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1014
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3026
En Düşük
18,1811
10:20991,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,50
|Açılış
|: 991,56
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
991,78
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler10:17
|NTGAZ
|9,84
|25.861.035
|% 9,94
|
|KLRHO
|19,37
|21.530.552
|% 8,21
|
|INTEM
|79,15
|15.580.580
|% 8,20
|
|BIZIM
|20,20
|14.928.640
|% 6,37
|
|ASUZU
|224,40
|79.518.225
|% 6,10
|
|UFUK
|86,00
|512.854
|% -3,86
|
|ESCOM
|22,30
|3.810.593
|% -3,04
|
|IDEAS
|20,18
|2.330.670
|% -2,79
|
|ULUSE
|174,20
|400.940
|% -2,57
|
|ESCAR
|54,45
|4.132.108
|% -2,51
|
|THYAO
|49,70
|404.801.944
|% 0,32
|
|EKGYO
|3,24
|362.135.629
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,84
|279.641.323
|% 0,62
|
|TUPRS
|259,50
|182.656.155
|% 2,57
|
|SAHOL
|20,02
|162.140.379
|% 0,45
|
|EKGYO
|3,24
|362.135.629
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,49
|146.093.123
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|279.641.323
|% 0,62
|
|TSKB
|2,44
|97.039.696
|% 0,41
|
|ALBRK
|1,39
|35.963.229
|% 0,00
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8602
|17,8719
|% 0,56
|
|Euro
|18,2782
|18,3016
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,4386
|21,5461
|% 0,38
|
|Frank
|18,4350
|18,5460
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7383
|4,7621
|% 0,45
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|7,30
|
|Altın Gr.
|991
|992
|8,45
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.676
|6.741
|25,00
|
|Yarım
|3.253
|3.296
|13,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,74
|