***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.07.2022 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047930
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8870
En Düşük
17,8338
18:0518,1452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0552
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,1812
En Düşük
18,0653
18:05988,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,03
|Açılış
|: 988,08
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
988,90
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8708
|17,8838
|% 0,14
|
|Euro
|18,1284
|18,1492
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,4900
|21,5978
|% 0,34
|
|Frank
|18,5086
|18,6201
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7436
|4,7674
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|2,16
|
|Altın Gr.
|987
|988
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.647
|6.721
|8,00
|
|Yarım
|3.239
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,48
|