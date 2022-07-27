***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.07.2022 09:38
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 26.07.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 26 Temmuz 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri ekteki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 29 Temmuz 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047938
BIST
11:182.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,67
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
11:1817,8856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,8921
En Düşük
17,8322
11:1818,1837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0937
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1852
En Düşük
18,0653
11:18991,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,31
|Açılış
|: 991,28
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
991,28
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler11:18
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|DOBUR
|63,35
|10.693.717
|% 9,70
|
|GRNYO
|3,21
|4.546.143
|% 9,56
|
|IMASM
|71,25
|17.963.024
|% 9,36
|
|PEGYO
|2,39
|19.214.885
|% -6,27
|
|ALKIM
|20,90
|5.526.796
|% -4,74
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|ARCLK
|64,10
|153.207.868
|% -3,32
|
|KRGYO
|7,66
|2.118.211
|% -2,79
|
|THYAO
|49,28
|1.102.237.677
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,76
|449.535.535
|% 0,21
|
|SISE
|21,14
|405.995.580
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,20
|360.253.701
|% 0,31
|
|FROTO
|282,80
|324.417.062
|% -1,12
|
|EKGYO
|3,20
|360.253.701
|% 0,31
|
|SKBNK
|1,59
|161.731.050
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,76
|449.535.535
|% 0,21
|
|TSKB
|2,59
|183.809.383
|% 3,60
|
|ODAS
|3,75
|155.326.706
|% 0,54
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8835
|17,8856
|% 0,15
|
|Euro
|18,1569
|18,1837
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,5015
|21,6093
|% 0,39
|
|Frank
|18,5242
|18,6358
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7486
|4,7724
|% 0,23
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|6,92
|
|Altın Gr.
|989
|989
|3,39
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.668
|6.732
|19,00
|
|Yarım
|3.249
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,97
|
Seans Raporu
11:18
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11:33GRNYO
Yüzde 9.56 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 641, 162 adet işlem
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11:31
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11:31XU100
Endeks 2, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 8, 396.00 milyon TL de
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11:30DURDO
Yüzde 4.75 oranında artışla 26.92 lira fiyatla işlem gören hissede 613, 009 adet işlem