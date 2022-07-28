***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.07.2022 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048410
BIST
18:102.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
0
En Düşük
0
18:1017,9102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9194
En Düşük
17,8370
18:1018,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1254
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,4043
En Düşük
18,2082
18:101.001,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,63
|Açılış
|: 1.002,22
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.002,52
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ULKER
|14,74
|43.119.913
|% 0,00
|
|YESIL
|1,46
|2.863.860
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,16
|3.167.550
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,21
|33.400.531
|% 0,00
|
|YATAS
|14,70
|22.095.607
|% 0,00
|
|ULKER
|14,74
|43.119.913
|% 0,00
|
|YESIL
|1,46
|2.863.860
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,16
|3.167.550
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,21
|33.400.531
|% 0,00
|
|YATAS
|14,70
|22.095.607
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9006
|17,9102
|% 0,17
|
|Euro
|18,3589
|18,3997
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,7278
|21,8368
|% 0,26
|
|Frank
|18,6033
|18,7154
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7532
|4,7770
|% 0,14
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|7,75
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.725
|6.805
|14,00
|
|Yarım
|3.277
|3.327
|7,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.663
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,23
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
-
17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem