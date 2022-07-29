***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.07.2022 19:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 29.07.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 29 Temmuz 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Ağustos 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049544
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.017,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.017,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9003
|17,9279
|% 0,03
|
|Euro
|18,2822
|18,3143
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,7215
|21,8305
|% -0,24
|
|Frank
|18,7357
|18,8486
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7552
|4,7790
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|9,63
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.771
|6.859
|25,00
|
|Yarım
|3.299
|3.353
|12,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASUZU
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17:58XU100
Endeks 2, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 29, 084.00 milyon TL de
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17:58BTCIM
Yüzde 7.25 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 128 adet işlem
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17:57UNLU
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 672, 520 adet işlem
-
17:56AGHOL
Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem