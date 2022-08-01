***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.08.2022 09:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050137
BIST
12:142.634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 41,45
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.636
En Düşük
2.600
12:1417,9552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0424
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:1418,4288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1079
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
12:141.018,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.018,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:12
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|38.757.477
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.423.681
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,87
|35.834.040
|% 9,92
|
|NTGAZ
|12,31
|33.413.770
|% 9,13
|
|IMASM
|70,05
|14.531.748
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|77.604.837
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,10
|16.373.280
|% -8,47
|
|KZBGY
|65,50
|66.396.302
|% -7,55
|
|SISE
|22,90
|1.494.378.202
|% 4,95
|
|THYAO
|50,95
|1.060.969.985
|% 1,09
|
|SASA
|45,86
|966.269.502
|% 3,10
|
|TUPRS
|272,90
|575.026.474
|% 1,68
|
|EREGL
|27,98
|555.534.839
|% 1,30
|
|EKGYO
|3,08
|378.476.226
|% -0,32
|
|ODAS
|3,88
|425.844.521
|% 4,02
|
|SISE
|22,90
|1.494.378.202
|% 4,95
|
|YKBNK
|4,76
|305.141.786
|% 0,21
|
|SKBNK
|1,74
|109.162.761
|% 1,75
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9434
|17,9529
|% 0,22
|
|Euro
|18,4092
|18,4269
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,9075
|22,0174
|% 0,74
|
|Frank
|18,8280
|18,9414
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,21
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|0,40
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,47
|
|Cumhuriyet
|6.769
|6.872
|22,00
|
|Tam
|6.801
|6.851
|17,00
|
|Yarım
|3.314
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,64
|