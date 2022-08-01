***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.08.2022 10:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 29.07.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 29 Temmuz 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Ağustos 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050147
BIST
11:362.634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 41,61
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.636
En Düşük
2.600
11:3617,9568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0440
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
11:3618,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0958
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
11:361.019,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.019,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler11:34
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|38.178.262
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.092.424
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,87
|35.651.766
|% 9,92
|
|NTGAZ
|12,17
|30.403.461
|% 7,89
|
|IMASM
|70,05
|14.100.450
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|72.558.786
|% -9,92
|
|TMSN
|43,70
|159.869.701
|% -9,60
|
|KZBGY
|64,40
|56.877.878
|% -9,10
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|SISE
|22,82
|1.135.074.897
|% 4,58
|
|THYAO
|50,90
|938.079.568
|% 0,99
|
|SASA
|45,22
|774.371.927
|% 1,66
|
|TUPRS
|274,00
|506.399.757
|% 2,09
|
|EREGL
|28,00
|474.626.380
|% 1,38
|
|EKGYO
|3,10
|339.371.279
|% 0,32
|
|ODAS
|3,88
|410.757.364
|% 4,02
|
|KRPLS
|6,04
|303.492.212
|% 6,90
|
|SISE
|22,82
|1.135.074.897
|% 4,58
|
|SKBNK
|1,73
|87.094.748
|% 1,17
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9504
|17,9531
|% 0,22
|
|Euro
|18,4028
|18,4250
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,8538
|21,9634
|% 0,49
|
|Frank
|18,8023
|18,9155
|% 0,29
|
|Riyal
|4,7651
|4,7889
|% 0,21
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|0,32
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,12
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.786
|6.847
|13,00
|
|Yarım
|3.307
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,79
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
-
11:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 25 artarak (% 1.68 ) 2, 807
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11:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, ODAS
-
11:49XU100
Endeks 2, 633 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 58 üstünde . İşlem hacmi 11, 827.00 milyon TL de
-
11:49KRPLS
Yüzde 7.08 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 716, 629 adet işlem
-
11:48ESCAR
Yüzde 4.96 oranında artışla 61.40 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 722 adet işlem