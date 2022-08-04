***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.08.2022 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051685
BIST
10:212.720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 35,83
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.722
En Düşük
2.701
10:2117,9718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0447
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9718
En Düşük
17,9146
10:2118,3199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0778
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3199
En Düşük
18,2123
10:211.024,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,67
|Açılış
|: 1.024,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.024,44
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:19
|TMSN
|59,45
|90.971.603
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|52.237.510
|% 9,99
|
|YAYLA
|4,99
|13.334.307
|% 9,19
|
|YEOTK
|23,90
|47.792.036
|% 9,03
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|GRNYO
|3,24
|185.702
|% -4,99
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,30
|10.223.784
|% -4,73
|
|UFUK
|69,75
|113.556
|% -4,65
|
|CANTE
|66,25
|14.666.183
|% -3,50
|
|HEKTS
|36,30
|1.254.562.477
|% 2,20
|
|THYAO
|55,75
|881.521.905
|% 1,36
|
|SASA
|51,10
|296.171.134
|% 2,53
|
|SISE
|23,50
|284.408.205
|% 0,95
|
|EREGL
|28,08
|259.751.944
|% 1,52
|
|ZOREN
|2,44
|169.206.042
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,20
|163.544.761
|% 1,27
|
|TSKB
|2,88
|108.385.105
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,88
|69.450.281
|% 2,73
|
|HEKTS
|36,30
|1.254.562.477
|% 2,20
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9577
|17,9609
|% 0,19
|
|Euro
|18,3000
|18,3208
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,7747
|21,8839
|% 0,30
|
|Frank
|18,5921
|18,7041
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7658
|4,7897
|% 0,28
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|8,46
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|5,41
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.860
|6.924
|21,00
|
|Yarım
|3.343
|3.385
|10,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,01
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|0,28
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
-
10:34KRPLS
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 968 adet işlem
-
10:33KRPLS
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 412, 551 adet işlem
-
10:32XU100
Endeks 2, 720 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
-
10:32DOKTA
Yüzde 4.50 oranında artışla 35.76 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 380 adet işlem
-
10:31TMSN
Yüzde 9.99 oranında artışla 59.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 815 adet işlem