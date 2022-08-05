***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.08.2022 08:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052112
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9611
En Düşük
17,8915
18:0518,3915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
18:051.033,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,13
|Açılış
|: 1.033,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9361
|17,9489
|% 0,22
|
|Euro
|18,3612
|18,3915
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,7000
|21,8089
|% -0,09
|
|Frank
|18,6658
|18,7782
|% -0,09
|
|Riyal
|4,7557
|4,7795
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|1,15
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,48
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.900
|6.995
|5,00
|
|Yarım
|3.362
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.709
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,30
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO