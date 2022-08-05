***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 330 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 05.08.2022 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır.04.08.2022 tarihinde sehven duyurusu gerçekleşmeyen Yatırım Kuruluşu Varantlarına ilişkin 05.08.2022 tarihinde seansın ilk açılışında uygulananan ilk satış fiyatları Ek'teki tabloda sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052554BIST