***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.08.2022 08:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053340
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
0
En Düşük
0
18:0518,3413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0431
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,3442
En Düşük
18,2767
18:0518,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0500
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3600
En Düşük
18,3100
18:051.030,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,58
|Açılış
|: 1.030,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|2,88
|1.055.604
|% 1,23
|
|EUKYO
|3,48
|2.100.435
|% 1,02
|
|ETYAT
|3,42
|695.506
|% 0,90
|
|LUKSK
|65,10
|7.969.442
|% 0,54
|
|GZNMI
|57,65
|10.379.039
|% 0,00
|
|ECILC
|14,36
|107.049.540
|% 0,00
|
|EUREN
|30,50
|68.689.183
|% 0,00
|
|IMASM
|63,05
|8.818.800
|% 0,00
|
|IZINV
|17,22
|3.264.741
|% 0,00
|
|KCAER
|26,72
|51.377.630
|% 0,00
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 0,00
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 0,00
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.472
|% 0,00
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9562
|17,9660
|% 0,09
|
|Euro
|18,3321
|18,3461
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,6217
|21,7302
|% 0,15
|
|Frank
|18,7322
|18,8450
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-2,74
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.906
|6.970
|-17,00
|
|Yarım
|3.365
|3.407
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,67
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,00
|
|B. Petrol
|96,41
|96,41
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
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17:59
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17:59
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