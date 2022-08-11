***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.08.2022 08:24
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054398
BIST
10:052.867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 37,08
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.869
En Düşük
2.847
10:0517,9284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0594
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
10:0518,5266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1118
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5266
En Düşük
18,3586
10:051.029,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.029,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:03
|BARMA
|43,56
|3.295.967
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|3.725.555
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,79
|3.465.491
|% 9,87
|
|DMSAS
|5,70
|2.355.686
|% 8,57
|
|OBASE
|19,90
|44.596.525
|% 7,16
|
|TIRE
|20,32
|20.013.955
|% -7,80
|
|ARZUM
|16,40
|2.051.529
|% -7,34
|
|BRISA
|37,62
|4.443.642
|% -5,81
|
|BRKO
|1,37
|4.343.594
|% -5,52
|
|KLRHO
|19,90
|363.821
|% -4,78
|
|THYAO
|61,70
|437.692.636
|% 2,58
|
|SISE
|24,46
|126.375.696
|% 1,92
|
|SASA
|53,05
|101.908.472
|% 0,47
|
|PETKM
|9,50
|92.072.905
|% 0,42
|
|DEVA
|35,08
|78.430.251
|% 0,00
|
|ADESE
|0,88
|43.840.140
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,46
|51.861.104
|% 0,41
|
|EKGYO
|3,67
|50.749.479
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,49
|72.705.026
|% 1,48
|
|OSTIM
|2,03
|25.212.409
|% 0,50
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9225
|17,9309
|% 0,35
|
|Euro
|18,5020
|18,5254
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,8472
|21,9568
|% 0,38
|
|Frank
|18,9678
|19,0821
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7568
|4,7806
|% 0,36
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-6,36
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,09
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.898
|6.964
|-20,00
|
|Yarım
|3.361
|3.405
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|97,34
|97,34
|-0,06
|
Seans Raporu
10:03
daha fazla
-
10:18OBASE
Yüzde 9.32 oranında artışla 20.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 890, 203 adet işlem
-
10:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, SASA
-
10:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, BIMAS, TUPRS
-
10:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 95 artarak (% 1.44 ) 2, 540
-
10:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BARMA, ATSYH, VKFYO