***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.08.2022 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054912
BIST
10:162.860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -8,17
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.876
En Düşük
2.858
10:1617,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9702
En Düşük
17,9284
10:1618,5217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0109
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5531
En Düşük
18,4965
10:161.036,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.036,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,29
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler10:16
|BARMA
|47,90
|35.310.730
|% 9,96
|
|ARDYZ
|7,23
|16.004.747
|% 9,88
|
|TRCAS
|10,40
|44.554.396
|% 8,22
|
|COSMO
|20,48
|777.216
|% 7,79
|
|KIMMR
|4,56
|43.991.585
|% 7,55
|
|PAMEL
|169,80
|4.630.275
|% -9,29
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|AKENR
|2,07
|22.751.289
|% -5,48
|
|TEKTU
|1,76
|10.993.541
|% -5,38
|
|AKSA
|58,55
|106.519.788
|% -4,80
|
|THYAO
|62,95
|1.471.763.885
|% 2,52
|
|GARAN
|17,95
|260.679.568
|% -0,66
|
|SAHOL
|23,40
|238.435.580
|% -3,07
|
|ODAS
|3,96
|207.604.501
|% 0,76
|
|KCHOL
|41,38
|189.676.676
|% -0,29
|
|ODAS
|3,96
|207.604.501
|% 0,76
|
|ALBRK
|1,81
|82.239.121
|% 4,62
|
|DOHOL
|4,43
|164.091.756
|% -0,89
|
|TSKB
|3,49
|108.476.983
|% -0,57
|
|YKBNK
|5,59
|169.961.648
|% -0,53
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9604
|17,9645
|% 0,15
|
|Euro
|18,5104
|18,5217
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,8550
|21,9646
|% 0,09
|
|Frank
|19,0037
|19,1182
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7676
|4,7915
|% 0,08
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,08
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|2,95
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.939
|6.995
|3,00
|
|Yarım
|3.381
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,44
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,06
|
Seans Raporu
10:16
daha fazla
-
10:30ULUFA
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 553, 404 adet işlem
-
10:29MPARK
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 40.22 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 579 adet işlem
-
10:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 97 kaybederek (% -0.29 ) 3, 093
-
10:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:28XU100
Endeks 2, 861 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 5, 033.00 milyon TL de