***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.08.2022 09:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055712
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
18:0518,2660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2255
18:051.028,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.028,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YATAS
|16,39
|58.697.765
|% 4,25
|
|MAVI
|65,70
|69.408.920
|% 1,88
|
|MPARK
|42,92
|26.482.195
|% 0,00
|
|QNBFL
|73,85
|288.642
|% 0,00
|
|RALYH
|16,90
|12.041.385
|% 0,00
|
|AKSA
|57,05
|290.487.619
|% 0,00
|
|AKSUE
|29,56
|7.656.561
|% 0,00
|
|ALARK
|41,20
|388.764.454
|% 0,00
|
|ALCAR
|321,80
|14.984.702
|% 0,00
|
|ALCTL
|32,28
|34.569.883
|% 0,00
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,00
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 0,00
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 0,00
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9555
|17,9587
|% 0,00
|
|Euro
|18,2543
|18,2660
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,5700
|21,6782
|% -0,09
|
|Frank
|18,8977
|19,0116
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7671
|4,7910
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|0,71
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|1,05
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.898
|6.963
|7,00
|
|Yarım
|3.361
|3.404
|3,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.701
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|94,16
|94,16
|-0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem