***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.08.2022 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056150
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0427
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9611
En Düşük
17,8970
18:0518,2913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0460
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2913
En Düşük
18,2188
18:051.028,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,47
|Açılış
|: 1.028,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.028,55
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9465
|17,9566
|% 0,24
|
|Euro
|18,2699
|18,2913
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,6921
|21,8009
|% 0,47
|
|Frank
|18,8377
|18,9511
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|5,27
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,53
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.893
|6.970
|19,00
|
|Yarım
|3.358
|3.407
|9,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.703
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,05
|
|B. Petrol
|92,85
|92,85
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL