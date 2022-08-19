***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.08.2022 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057000
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,1000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1052
En Düşük
18,0302
18:0518,2647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,2849
En Düşük
18,1985
18:051.021,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,41
|Açılış
|: 1.021,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|9,35
|2.122.890
|% 10,00
|
|KZBGY
|35,20
|106.811.077
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|117.713.308
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0935
|18,0996
|% 0,11
|
|Euro
|18,2429
|18,2751
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,4835
|21,5912
|% -0,05
|
|Frank
|18,7891
|18,9023
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8001
|4,8241
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-1,77
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.831
|6.923
|-14,00
|
|Yarım
|3.328
|3.385
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.692
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,12
|
|B. Petrol
|96,20
|96,20
|-0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
-
17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
-
17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem