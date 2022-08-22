***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.08.2022 09:36
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057441
BIST
12:273.017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -3,26
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
12:2718,1258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
12:2718,1506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
12:271.010,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,18
|Açılış
|: 1.010,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,29
BIST En Aktif Hisseler12:27
|SNPAM
|11,00
|280.027
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|2.949.784
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|183.398.593
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|171.733.981
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,48
|420.668
|% 9,80
|
|GZNMI
|38,18
|155.059.750
|% -7,51
|
|GLRYH
|3,82
|38.902.754
|% -6,83
|
|DENGE
|2,08
|27.405.471
|% -6,73
|
|AZTEK
|13,56
|283.208.393
|% -6,42
|
|SKTAS
|2,98
|16.302.571
|% -5,99
|
|THYAO
|68,15
|1.580.455.389
|% -0,51
|
|SASA
|54,60
|1.121.100.506
|% 3,02
|
|PETKM
|11,79
|1.064.309.071
|% 1,64
|
|EKGYO
|3,73
|947.322.333
|% 1,91
|
|TUPRS
|319,80
|889.496.949
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,73
|947.322.333
|% 1,91
|
|YKBNK
|5,62
|743.280.130
|% -0,88
|
|PETKM
|11,79
|1.064.309.071
|% 1,64
|
|ADESE
|0,91
|80.062.538
|% 4,60
|
|ALBRK
|2,03
|154.121.354
|% 0,50
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1207
|18,1258
|% 0,22
|
|Euro
|18,1351
|18,1506
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,3472
|21,4542
|% 0,08
|
|Frank
|18,8073
|18,9206
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8111
|4,8352
|% 0,21
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-15,21
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-6,13
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.879
|-50,00
|
|Tam
|6.808
|6.860
|-77,00
|
|Yarım
|3.317
|3.354
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,80
|95,80
|-0,92
|