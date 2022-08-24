***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.08.2022 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057906
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1359
En Düşük
18,0790
18:0518,0367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0310
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0802
En Düşük
18,0124
18:051.017,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.017,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.018,93
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1251
|18,1352
|% 0,14
|
|Euro
|18,0182
|18,0350
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,3538
|21,4609
|% -0,06
|
|Frank
|18,7087
|18,8214
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8126
|4,8368
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-2,60
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.839
|6.912
|-4,00
|
|Yarım
|3.332
|3.379
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.689
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,34
|