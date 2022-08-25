***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.08.2022 09:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058262
BIST
11:343.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 72,72
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.134
En Düşük
3.075
11:3418,1734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1734
En Düşük
18,1333
11:3418,2140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1222
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:341.030,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.030,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,85
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:31
|VAKBN
|5,50
|568.474.026
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.781.608
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.268.910
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,92
|246.773.738
|% -6,92
|
|THYAO
|70,55
|3.427.357.296
|% 2,77
|
|ISCTR
|7,90
|3.034.428.301
|% 4,91
|
|YKBNK
|6,34
|1.560.261.506
|% 4,97
|
|AKBNK
|11,59
|1.250.736.463
|% 4,70
|
|GARAN
|25,08
|1.096.455.001
|% 7,09
|
|ISCTR
|7,90
|3.034.428.301
|% 4,91
|
|EKGYO
|3,87
|972.891.217
|% 1,84
|
|YKBNK
|6,34
|1.560.261.506
|% 4,97
|
|HALKB
|6,43
|908.620.964
|% 8,98
|
|ALBRK
|2,52
|314.501.469
|% 7,23
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1637
|18,1737
|% 0,18
|
|Euro
|18,1901
|18,2055
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,4455
|21,5530
|% 0,55
|
|Frank
|18,8056
|18,9189
|% 0,62
|
|Riyal
|4,8180
|4,8421
|% 0,13
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|13,56
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,29
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.902
|6.955
|40,00
|
|Yarım
|3.363
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,50
|