***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.08.2022 09:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 25.08.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 25 Ağustos 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 31 Ağustos 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058485
BIST
10:033.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 25,37
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.166
En Düşük
3.149
10:0318,1853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
10:0318,1177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0179
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
10:031.025,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.025,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler10:03
|SAYAS
|57,30
|54.588.783
|% 200,00
|
|BALAT
|13,50
|124.497
|% 8,43
|
|SNPAM
|12,48
|1.213.040
|% 6,67
|
|BASCM
|3,83
|78.324
|% 6,09
|
|GSDHO
|4,92
|172.285.468
|% 5,35
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|CMENT
|55,70
|275.102
|% -3,88
|
|SILVR
|31,00
|66.375.680
|% -1,59
|
|ISKPL
|6,00
|219.980.352
|% -1,48
|
|VKING
|5,68
|21.357
|% -0,87
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 0,00
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 0,00
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 0,00
|
|SISE
|24,84
|2.844.552.378
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,88
|2.651.223.803
|% 1,04
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,56
|779.940.779
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1750
|18,1853
|% 0,12
|
|Euro
|18,1028
|18,1177
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,3622
|21,4694
|% -0,35
|
|Frank
|18,7537
|18,8667
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8274
|4,8516
|% 0,13
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-3,33
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|0,27
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.869
|6.931
|0,00
|
|Yarım
|3.347
|3.388
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,14
|