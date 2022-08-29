***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.08.2022 08:51
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058760
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
0
En Düşük
0
18:0518,1899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1989
En Düşük
18,1496
18:0518,0934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
18:051.008,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,68
|Açılış
|: 1.008,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|3,36
|396.666.387
|% 0,00
|
|AGHOL
|72,75
|202.418.871
|% 0,00
|
|AGESA
|23,68
|17.005.548
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|54.446.637
|% 0,00
|
|AGYO
|5,49
|78.988.367
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,36
|396.666.387
|% 0,00
|
|AGHOL
|72,75
|202.418.871
|% 0,00
|
|AGESA
|23,68
|17.005.548
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|54.446.637
|% 0,00
|
|AGYO
|5,49
|78.988.367
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% 0,00
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% 0,00
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1824
|18,1899
|% 0,14
|
|Euro
|18,0875
|18,0934
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,1582
|21,2643
|% -0,49
|
|Frank
|18,6732
|18,7857
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8269
|4,8511
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-14,34
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-7,45
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.768
|6.826
|-105,00
|
|Yarım
|3.298
|3.337
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,90
|-0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,51
|