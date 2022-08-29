***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.08.2022 15:17
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 104 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 31.08.2022 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları Ek'teki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058846
BIST
16:383.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 10,62
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.164
En Düşük
3.111
16:3818,1996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
16:3818,2146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1173
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
16:381.016,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.016,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,51
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler16:36
|DYOBY
|18,64
|64.893.695
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.101.301
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.362.610
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.533.254
|% 9,91
|
|KONTR
|212,40
|346.154.665
|% 9,54
|
|MTRKS
|65,15
|4.564.715
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.456.865
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.135.363
|% -9,91
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|PETKM
|13,59
|5.179.750.211
|% 3,74
|
|THYAO
|70,05
|4.789.619.029
|% 0,50
|
|YKBNK
|6,93
|3.154.847.876
|% -1,00
|
|HALKB
|7,80
|3.093.046.479
|% 9,40
|
|GARAN
|24,66
|2.742.071.560
|% -1,36
|
|YKBNK
|6,93
|3.154.847.876
|% -1,00
|
|HALKB
|7,80
|3.093.046.479
|% 9,40
|
|PETKM
|13,59
|5.179.750.211
|% 3,74
|
|EKGYO
|3,97
|1.240.349.430
|% 0,25
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.362.610
|% 9,92
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1805
|18,1904
|% 0,14
|
|Euro
|18,2110
|18,2154
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,2346
|21,3411
|% -0,13
|
|Frank
|18,7296
|18,8424
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8274
|4,8516
|% 0,14
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|1,11
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-4,00
|
|Tam
|6.816
|6.870
|-61,00
|
|Yarım
|3.321
|3.359
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|-0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,40
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51BAKAB
Yüzde 6.85 oranında artışla 34.02 lira fiyatla işlem gören hissede 638, 069 adet işlem
-
16:50MAKTK
Yüzde 4.12 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 123, 712 adet işlem
-
16:49XU100
Endeks 3, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 49, 810.00 milyon TL de
-
16:49HALKB
Yüzde 9.40 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 336, 395 adet işlem
-
16:48KMPUR
Yüzde 4.76 oranında artışla 43.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 151, 308 adet işlem