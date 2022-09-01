***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.09.2022 09:18
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059208
BIST
10:343.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -17,28
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.144
10:3418,2115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
10:3418,2939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
10:34998,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,35
|Açılış
|: 998,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler10:34
|SMRTG
|41,18
|77.330.085
|% 9,99
|
|KONTR
|47,86
|175.937.206
|% 9,96
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|HUNER
|4,04
|70.767.907
|% 8,02
|
|MTRKS
|52,80
|1.249.090
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|CANTE
|82,25
|3.706.388
|% -5,02
|
|HALKB
|9,05
|1.186.870.230
|% 4,99
|
|THYAO
|71,65
|1.098.455.218
|% -1,98
|
|VAKBN
|7,82
|882.377.584
|% 6,98
|
|PETKM
|14,09
|716.074.105
|% -2,29
|
|EKGYO
|4,04
|547.735.797
|% 0,75
|
|EKGYO
|4,04
|547.735.797
|% 0,75
|
|HALKB
|9,05
|1.186.870.230
|% 4,99
|
|VAKBN
|7,82
|882.377.584
|% 6,98
|
|ZOREN
|3,05
|209.380.607
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,04
|480.098.657
|% 0,00
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1979
|18,2115
|% 0,15
|
|Euro
|18,2693
|18,2939
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,0816
|21,1873
|% 0,01
|
|Frank
|18,5746
|18,6865
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8306
|4,8548
|% 0,13
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-4,75
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.710
|6.763
|-11,00
|
|Yarım
|3.270
|3.306
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|-0,72
|