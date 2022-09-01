***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.09.2022 09:50
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.08.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Ağustos 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Eylül 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059221
BIST
11:383.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -24,21
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:3818,2048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:3818,3003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:38994,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,27
|Açılış
|: 994,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:38
|DOGUB
|10,46
|12.508.967
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|126.590.548
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|VAKBN
|7,98
|1.467.710.859
|% 9,17
|
|PRKME
|12,99
|29.132.176
|% 8,89
|
|MTRKS
|52,80
|1.565.203
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,24
|13.230.187
|% -6,85
|
|THYAO
|71,50
|2.408.978.047
|% -2,19
|
|HALKB
|9,23
|2.344.686.663
|% 7,08
|
|PETKM
|14,35
|1.714.323.945
|% -0,49
|
|VAKBN
|7,98
|1.467.710.859
|% 9,17
|
|GARAN
|22,38
|1.187.986.790
|% -2,70
|
|HALKB
|9,23
|2.344.686.663
|% 7,08
|
|EKGYO
|4,06
|978.860.937
|% 1,25
|
|VAKBN
|7,98
|1.467.710.859
|% 9,17
|
|YKBNK
|6,99
|1.036.889.763
|% -0,71
|
|PETKM
|14,35
|1.714.323.945
|% -0,49
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1954
|18,2048
|% 0,11
|
|Euro
|18,2849
|18,3003
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,0041
|21,1094
|% -0,36
|
|Frank
|18,5416
|18,6533
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8165
|4,8407
|% -0,16
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-8,29
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.680
|6.740
|-34,00
|
|Yarım
|3.255
|3.295
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,69
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,34
|-0,20
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-1,76
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:52XU100
Endeks 3, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 24, 325.00 milyon TL de
-
11:52TUPRS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 345.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 582 adet işlem
-
11:50TUPRS
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 345.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 820, 307 adet işlem
-
11:49KONTR
Yüzde -79.45 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 441, 320 adet işlem
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KCHOL, GARAN