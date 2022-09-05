***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.09.2022 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060018
BIST
11:133.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 56,11
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.294
En Düşük
3.248
11:1318,2296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:1318,1025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0164
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:131.003,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.002,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:10
|ICBCT
|7,93
|31.585.416
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.829.935
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|57.381.503
|% 9,92
|
|BRKSN
|11,25
|4.641.489
|% 9,44
|
|SKBNK
|4,64
|40.327.076
|% 9,18
|
|MTRKS
|42,78
|46.496.409
|% -9,97
|
|MIPAZ
|7,60
|20.901.118
|% -6,98
|
|ULUSE
|132,90
|25.086.630
|% -6,67
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|DOGUB
|10,65
|7.393.142
|% -5,50
|
|THYAO
|73,50
|2.727.883.257
|% 2,37
|
|YKBNK
|8,08
|2.346.674.214
|% 3,46
|
|AKBNK
|13,50
|1.880.403.248
|% 3,61
|
|EKGYO
|4,25
|1.613.763.748
|% 4,94
|
|GARAN
|24,68
|1.312.785.614
|% 1,23
|
|EKGYO
|4,25
|1.613.763.748
|% 4,94
|
|YKBNK
|8,08
|2.346.674.214
|% 3,46
|
|AKBNK
|13,50
|1.880.403.248
|% 3,61
|
|ISCTR
|9,15
|1.189.361.785
|% 3,51
|
|HALKB
|9,67
|1.056.737.724
|% 7,68
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2118
|18,2381
|% 0,21
|
|Euro
|18,0975
|18,1070
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,8651
|20,9698
|% -0,12
|
|Frank
|18,4663
|18,5775
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8317
|4,8559
|% 0,10
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,92
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.750
|6.807
|42,00
|
|Yarım
|3.289
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.663
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,03
|
|B. Petrol
|95,23
|95,23
|2,21
|