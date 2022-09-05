***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.09.2022 11:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pamuk varantlarının dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde işleme kapalı olacaklardır. İşleme kapalı olacak varantlara ve kapalı olacakları tarihler Ek'te yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060080
BIST
11:103.283
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 60,37
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.294
En Düşük
3.248
11:1018,2381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0381
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:1018,1070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0119
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:101.003,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.003,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:08
|ICBCT
|7,93
|31.545.251
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.829.935
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|57.324.294
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,70
|165.450.353
|% 9,47
|
|SMRTG
|44,44
|134.538.181
|% 9,24
|
|MTRKS
|42,78
|46.479.981
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,45
|6.993.838
|% -7,28
|
|MIPAZ
|7,60
|20.872.222
|% -6,98
|
|ULUSE
|133,00
|24.776.280
|% -6,60
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|THYAO
|73,60
|2.697.979.999
|% 2,51
|
|YKBNK
|8,08
|2.276.562.035
|% 3,46
|
|AKBNK
|13,50
|1.849.626.037
|% 3,61
|
|EKGYO
|4,24
|1.609.329.644
|% 4,69
|
|GARAN
|24,66
|1.291.846.869
|% 1,15
|
|EKGYO
|4,24
|1.609.329.644
|% 4,69
|
|YKBNK
|8,08
|2.276.562.035
|% 3,46
|
|AKBNK
|13,50
|1.849.626.037
|% 3,61
|
|ISCTR
|9,16
|1.165.492.305
|% 3,62
|
|HALKB
|9,71
|1.024.642.931
|% 8,13
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2211
|18,2290
|% 0,16
|
|Euro
|18,0947
|18,1035
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,8558
|20,9604
|% -0,16
|
|Frank
|18,4621
|18,5733
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8321
|4,8563
|% 0,11
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,03
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,10
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.757
|6.814
|49,00
|
|Yarım
|3.292
|3.331
|24,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|95,07
|95,07
|2,05
|