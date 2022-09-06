***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.09.2022 08:35
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060325
BIST
10:063.409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 50,35
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.418
En Düşük
3.382
10:0618,2382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2382
En Düşük
18,1962
10:0618,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0971
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2006
En Düşük
18,0825
10:061.007,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.007,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:05
|ICBCT
|8,72
|18.017.853
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,05
|12.797.814
|% 8,00
|
|VKING
|7,50
|997.922
|% 7,91
|
|KRDMD
|13,85
|396.278.942
|% 7,53
|
|MTRKS
|38,52
|6.500.481
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|2.868.927
|% -9,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|AYCES
|63,80
|475.363
|% -5,34
|
|HKTM
|24,42
|7.920.847
|% -4,98
|
|EREGL
|33,06
|598.834.207
|% 6,71
|
|YKBNK
|8,25
|447.709.628
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,85
|396.278.942
|% 7,53
|
|THYAO
|75,10
|395.351.682
|% -0,07
|
|SISE
|26,08
|313.000.794
|% 1,32
|
|YKBNK
|8,25
|447.709.628
|% 1,73
|
|EKGYO
|4,49
|233.871.856
|% 2,51
|
|KRDMD
|13,85
|396.278.942
|% 7,53
|
|AKBNK
|14,70
|278.542.160
|% 3,59
|
|ISCTR
|10,04
|187.369.562
|% 4,15
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2185
|18,2339
|% 0,10
|
|Euro
|18,1730
|18,1869
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0589
|21,1645
|% 0,63
|
|Frank
|18,5012
|18,6126
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8353
|4,8595
|% 0,07
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|5,89
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|5,32
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.780
|6.842
|30,00
|
|Yarım
|3.304
|3.346
|15,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,12
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|-0,28
|