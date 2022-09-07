***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.09.2022 08:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060821
BIST
18:103.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.449
En Düşük
3.299
18:1018,2339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
18:1018,0543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0897
En Düşük
18,0019
18:10994,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,85
|Açılış
|: 994,54
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2299
|18,2339
|% 0,00
|
|Euro
|18,0393
|18,0543
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,8627
|20,9673
|% -0,34
|
|Frank
|18,4311
|18,5421
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8374
|4,8617
|% 0,05
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-6,72
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.735
|6.831
|-9,00
|
|Yarım
|3.282
|3.334
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.670
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,02
|
|B. Petrol
|91,33
|91,33
|-1,50
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
-
17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
-
17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem