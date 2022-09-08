***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.09.2022 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061282
BIST
10:173.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 57,53
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.463
En Düşük
3.428
10:1718,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2403
En Düşük
18,2142
10:1718,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:171.008,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,22
|Açılış
|: 1.008,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:15
|ZRGYO
|4,98
|56.354.789
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,28
|9.430.372
|% 9,25
|
|TSGYO
|5,61
|28.688.011
|% 7,88
|
|SNPAM
|16,25
|370.468
|% 7,05
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|TSKB
|6,42
|3.738.653
|% -6,00
|
|ATEKS
|40,94
|103.221
|% -5,01
|
|SELGD
|5,45
|232.386
|% -4,89
|
|AYEN
|25,30
|41.413.211
|% -4,74
|
|EKGYO
|5,09
|937.037.588
|% 4,30
|
|THYAO
|75,35
|826.325.589
|% 0,87
|
|EREGL
|31,94
|657.465.711
|% 3,90
|
|KRDMD
|13,58
|541.856.830
|% 3,74
|
|AKBNK
|15,76
|482.405.619
|% 0,45
|
|EKGYO
|5,09
|937.037.588
|% 4,30
|
|YKBNK
|7,94
|459.568.119
|% 1,28
|
|KRDMD
|13,58
|541.856.830
|% 3,74
|
|AKBNK
|15,76
|482.405.619
|% 0,45
|
|HALKB
|11,46
|322.882.437
|% 0,70
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2312
|18,2445
|% 0,16
|
|Euro
|18,2403
|18,2575
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,9192
|21,0241
|% -0,22
|
|Frank
|18,6113
|18,7234
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8398
|4,8641
|% 0,09
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|2,67
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.817
|6.892
|-3,00
|
|Yarım
|3.322
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.685
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|88,70
|88,70
|0,70
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:29ZRGYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 467, 655 adet işlem
-
10:27XU100
Endeks 3, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 8, 686.00 milyon TL de
-
10:27KRPLS
Yüzde 5.22 oranında artışla 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 588, 557 adet işlem
-
10:26VAKBN
Yüzde 4.58 oranında artışla 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 782, 121 adet işlem
-
10:25TSGYO
Yüzde 5.96 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 491, 514 adet işlem