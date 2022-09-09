***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.09.2022 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061828
BIST
11:453.522
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 84,60
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.522
En Düşük
3.452
11:4518,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
11:4518,4399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2105
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
11:451.013,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 12,09
|Açılış
|: 1.013,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler11:43
|HALKB
|13,76
|1.361.339.666
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|252.065.501
|% 9,93
|
|GARFA
|18,30
|7.065.179
|% 9,71
|
|HURGZ
|2,28
|50.503.992
|% 9,62
|
|HEDEF
|9,22
|20.199.633
|% -6,01
|
|SELGD
|5,97
|1.247.699
|% -4,48
|
|TSPOR
|5,26
|65.487.173
|% -4,19
|
|MTRKS
|36,70
|32.956.373
|% -3,78
|
|DOGUB
|9,78
|2.963.067
|% -3,74
|
|AKBNK
|16,14
|4.872.282.216
|% 6,53
|
|YKBNK
|9,11
|4.069.451.043
|% 7,05
|
|GARAN
|26,04
|2.316.439.527
|% 9,41
|
|ISCTR
|12,22
|2.311.577.244
|% 8,05
|
|THYAO
|73,25
|1.686.629.835
|% 0,34
|
|YKBNK
|9,11
|4.069.451.043
|% 7,05
|
|EKGYO
|5,04
|1.640.660.950
|% 3,07
|
|AKBNK
|16,14
|4.872.282.216
|% 6,53
|
|ISCTR
|12,22
|2.311.577.244
|% 8,05
|
|HALKB
|13,76
|1.361.339.666
|% 9,99
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2347
|18,2458
|% 0,13
|
|Euro
|18,4449
|18,4496
|% 1,21
|
|Sterlin
|21,1523
|21,2584
|% 1,18
|
|Frank
|18,9567
|19,0709
|% 1,31
|
|Riyal
|4,8394
|4,8636
|% 0,07
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|20,10
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|12,12
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.812
|6.878
|49,00
|
|Yarım
|3.319
|3.362
|24,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,23
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|1,21
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
11:58XU100
Endeks 3, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 32, 435.00 milyon TL de
-
11:57GARAN
Yüzde 9.75 oranında artışla 26.12 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 010, 057 adet işlem
-
11:56ZRGYO
Yüzde 8.84 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 429, 605 adet işlem
-
11:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TKFEN, VESTL
-
11:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 6 artarak (% 2.43 ) 3, 145