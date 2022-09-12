***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.09.2022 08:50
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062265
BIST
11:483.606
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 84,28
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:4818,2479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:4818,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2800
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
11:481.011,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.011,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:46
|BRYAT
|504,90
|79.124.539
|% 10,00
|
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|503.597.688
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|268.163.979
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|EUKYO
|4,23
|2.426.416
|% -4,73
|
|HEDEF
|8,68
|10.902.101
|% -4,30
|
|SAYAS
|16,51
|12.746.359
|% -4,01
|
|AKBNK
|16,57
|4.404.404.565
|% 4,08
|
|ASELS
|31,90
|3.188.148.671
|% 8,80
|
|EREGL
|33,44
|2.718.019.415
|% 3,02
|
|YKBNK
|9,42
|2.713.977.363
|% 3,18
|
|ISCTR
|12,81
|2.661.571.858
|% 2,97
|
|EKGYO
|5,33
|2.085.194.034
|% 4,31
|
|YKBNK
|9,42
|2.713.977.363
|% 3,18
|
|AKBNK
|16,57
|4.404.404.565
|% 4,08
|
|ISCTR
|12,81
|2.661.571.858
|% 2,97
|
|KRDMD
|15,21
|1.944.667.830
|% 6,66
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2352
|18,2458
|% 0,06
|
|Euro
|18,5888
|18,5991
|% 1,55
|
|Sterlin
|21,2728
|21,3795
|% 0,96
|
|Frank
|19,0439
|19,1586
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8390
|4,8633
|% 0,01
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,58
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,84
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.790
|6.846
|17,00
|
|Yarım
|3.308
|3.345
|7,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,20
|
|B. Petrol
|92,74
|92,74
|-0,10
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:01ENJSA
Yüzde 5.57 oranında artışla 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 271, 338 adet işlem
-
12:00HUBVC
Yüzde 5.37 oranında artışla 11.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 885 adet işlem
-
11:59XU100
Endeks 3, 604 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 34 üstünde . İşlem hacmi 42, 048.00 milyon TL de
-
11:59CELHA
Yüzde 6.28 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 187 adet işlem
-
11:58KRDMD
Yüzde 6.73 oranında artışla 15.22 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 972, 070 adet işlem