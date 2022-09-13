***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.09.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062493
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2423
En Düşük
18,2119
18:0518,5019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5019
En Düşük
18,4317
18:051.009,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,87
|Açılış
|: 1.009,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|504,90
|141.093.054
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.018.500
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|QNBFB
|49,50
|1.498.241
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|ASUZU
|294,30
|493.412.686
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.672.868
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,84
|54.315.127
|% -9,94
|
|MEDTR
|23,50
|34.217.987
|% -7,84
|
|BRMEN
|3,29
|1.332.793
|% -6,80
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 2,90
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2271
|18,2378
|% 0,12
|
|Euro
|18,4860
|18,5070
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2517
|21,3582
|% 0,09
|
|Frank
|19,0908
|19,2058
|% 0,30
|
|Riyal
|4,8361
|4,8603
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-2,94
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.783
|6.845
|-11,00
|
|Yarım
|3.305
|3.344
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.674
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
-
17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem