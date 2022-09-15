***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.09.2022 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063249
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0413
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2757
En Düşük
18,2314
18:0518,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0467
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
18:05991,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,25
|Açılış
|: 991,30
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|56,60
|89.081.165
|% 150,00
|
|CEOEM
|12,55
|15.027.120
|% 4,15
|
|DERHL
|8,39
|19.183.484
|% 0,00
|
|DNISI
|6,35
|11.465.786
|% 0,00
|
|CANTE
|79,85
|5.665.250
|% 0,00
|
|DERHL
|8,39
|19.183.484
|% 0,00
|
|DNISI
|6,35
|11.465.786
|% 0,00
|
|CANTE
|79,85
|5.665.250
|% 0,00
|
|BIOEN
|10,77
|61.354.472
|% 0,00
|
|BOBET
|6,20
|24.187.272
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% 0,00
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 0,00
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% 0,00
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2538
|18,2611
|% 0,18
|
|Euro
|18,2452
|18,2686
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9520
|21,0570
|% -0,16
|
|Frank
|18,8674
|18,9810
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8416
|4,8659
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|-9,19
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.695
|6.770
|-22,00
|
|Yarım
|3.262
|3.310
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,82
|93,82
|-0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS