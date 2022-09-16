***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.09.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063478
BIST
18:103.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
0
En Düşük
0
18:1018,2735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:1018,2851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
18:10975,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,74
|Açılış
|: 975,11
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler18:10
|SMRTG
|42,92
|185.224.743
|% 0,00
|
|LIDER
|27,20
|46.934.970
|% 0,00
|
|SUWEN
|30,20
|65.594.548
|% 0,00
|
|CONSE
|3,99
|83.673.971
|% 0,00
|
|IMASM
|73,40
|19.874.985
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,18
|20.593.832
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,11
|10.611.966
|% 0,00
|
|KNFRT
|12,89
|63.517.387
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,42
|118.737.231
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,42
|39.994.411
|% 0,00
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 0,00
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% 0,00
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2649
|18,2735
|% 0,04
|
|Euro
|18,2692
|18,2851
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,7817
|20,8859
|% -0,52
|
|Frank
|18,8668
|18,9805
|% -0,30
|
|Riyal
|4,8483
|4,8726
|% -0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-2,37
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.615
|6.694
|-18,00
|
|Yarım
|3.223
|3.272
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,46
|91,46
|0,60
|