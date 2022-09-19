***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.09.2022 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063730
BIST
11:303.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,02
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.370
11:3018,2943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 92,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 91,3500
|
18,2948
En Düşük
18,2293
11:3018,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 14,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4200
|
18,3351
En Düşük
18,2312
11:3011,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,15
|Açılış
|: 11,38
|
|Önceki Kapanış
|: 11,53
|
11,56
En Düşük
11,31
BIST En Aktif Hisseler11:30
|SMRTG
|45,98
|95.411.085
|% 10,00
|
|MERKO
|6,51
|22.922.168
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|24.067.196
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|11.488.327
|% 9,92
|
|RODRG
|37,70
|7.193.330
|% 9,40
|
|ISGYO
|15,38
|5.246.718
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|108.833.587
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|3.976.934
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|4.255.972
|% -9,82
|
|GARAN
|20,36
|1.472.725.435
|% -6,52
|
|EKGYO
|4,53
|1.055.217.492
|% 3,66
|
|ASELS
|33,28
|1.000.171.159
|% -1,54
|
|HALKB
|9,08
|968.400.043
|% -8,65
|
|AKBNK
|11,98
|933.449.440
|% -1,72
|
|EKGYO
|4,53
|1.055.217.492
|% 3,66
|
|HALKB
|9,08
|968.400.043
|% -8,65
|
|YKBNK
|7,23
|669.055.431
|% -1,36
|
|ISCTR
|8,64
|721.681.881
|% -1,37
|
|AKBNK
|11,98
|933.449.440
|% -1,72
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2834
|18,2943
|% 0,21
|
|Euro
|18,2704
|18,3041
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,7614
|20,8655
|% -0,12
|
|Frank
|18,8254
|18,9388
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8530
|4,8774
|% 0,19
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-11,71
|
|Altın Gr.
|977
|978
|-5,96
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.649
|6.734
|22,00
|
|Yarım
|3.240
|3.280
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,07
|90,07
|-1,28
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45EGEEN
Yüzde 4.65 oranında artışla 2, 460.10 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 080 adet işlem
-
11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, EKGYO, VESTL
-
11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 69 kaybederek (% -0.09 ) 2, 999
-
11:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, SMRTG, MERKO, IZFAS
-
11:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKBN, TSKB, ATSYH, BRMEN, SKBNK, ISGYO