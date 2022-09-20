***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.09.2022 08:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064135
BIST
10:053.248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 48,78
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.260
En Düşük
3.221
10:0518,3045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
10:0518,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0685
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
10:05984,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 984,55
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler10:03
|HKTM
|37,44
|12.499.601
|% 9,99
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|AYES
|30,40
|173.189
|% 6,67
|
|ULUFA
|6,33
|3.762.051
|% 6,39
|
|ZOREN
|3,48
|48.382.047
|% 6,10
|
|TSKB
|3,97
|6.171.746
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|608.029
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|1.022.496
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,50
|875.471.267
|% -9,19
|
|NTHOL
|9,15
|10.952.603
|% -8,04
|
|VAKBN
|8,50
|875.471.267
|% -9,19
|
|THYAO
|71,05
|227.864.967
|% 3,35
|
|HALKB
|8,36
|224.273.341
|% -6,59
|
|AKBNK
|11,48
|214.456.926
|% 3,80
|
|ISCTR
|8,02
|151.767.160
|% 1,65
|
|VAKBN
|8,50
|875.471.267
|% -9,19
|
|HALKB
|8,36
|224.273.341
|% -6,59
|
|YKBNK
|7,05
|135.695.757
|% 4,60
|
|ISCTR
|8,02
|151.767.160
|% 1,65
|
|AKBNK
|11,48
|214.456.926
|% 3,80
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2987
|18,3027
|% 0,05
|
|Euro
|18,3690
|18,3920
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,8685
|20,9732
|% 0,23
|
|Frank
|18,8993
|19,0131
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8518
|4,8761
|% 0,18
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-1,92
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.691
|6.787
|-2,00
|
|Yarım
|3.260
|3.305
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|0,19
|