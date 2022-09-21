***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.09.2022 08:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064345
BIST
10:533.245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -32,32
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.233
10:5318,3161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
10:5318,1833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0710
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
10:53984,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,67
|Açılış
|: 984,68
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler10:51
|CRDFA
|3,38
|25.992.764
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ZOREN
|3,90
|348.506.965
|% 8,33
|
|ELITE
|24,96
|30.138.427
|% 7,77
|
|ULUUN
|23,10
|155.962.629
|% 6,55
|
|ISGYO
|12,47
|5.743.233
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|214.875.478
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|92.755.158
|% -9,82
|
|DOGUB
|6,61
|370.662
|% -8,19
|
|THYAO
|69,50
|1.377.412.703
|% -4,07
|
|VAKBN
|8,19
|859.693.849
|% -2,85
|
|HALKB
|8,25
|758.346.964
|% -1,90
|
|SASA
|57,10
|651.668.955
|% -2,56
|
|ISCTR
|8,05
|590.627.781
|% -2,90
|
|VAKBN
|8,19
|859.693.849
|% -2,85
|
|EKGYO
|3,86
|383.776.329
|% -3,74
|
|ZOREN
|3,90
|348.506.965
|% 8,33
|
|HALKB
|8,25
|758.346.964
|% -1,90
|
|YKBNK
|7,06
|559.955.563
|% -1,40
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3063
|18,3201
|% 0,01
|
|Euro
|18,1464
|18,1630
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,7083
|20,8121
|% -0,32
|
|Frank
|18,8699
|18,9835
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8548
|4,8791
|% 0,05
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|5,82
|
|Altın Gr.
|984
|984
|4,24
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.696
|6.803
|28,00
|
|Yarım
|3.263
|3.313
|14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,07
|
|B. Petrol
|93,34
|93,34
|2,72
|
Seans Raporu
10:51
daha fazla
-
11:06XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 13, 319.00 milyon TL de
-
11:06IHAAS
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 64.60 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 266 adet işlem
-
11:03TAVHL
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 68.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 442 adet işlem
-
11:02ORCAY
Yüzde -74.27 oranında düşüşle 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 963, 342 adet işlem
-
11:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO