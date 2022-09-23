***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.09.2022 08:42
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064773
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0498
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3749
En Düşük
18,3035
18:0518,0793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0380
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
18,0164
18:05985,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,02
|Açılış
|: 985,92
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
988,50
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3417
|18,3674
|% 0,27
|
|Euro
|18,0320
|18,0729
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,5629
|20,6660
|% 0,08
|
|Frank
|18,6794
|18,7919
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8623
|4,8866
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-0,85
|
|Altın Gr.
|985
|985
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.655
|6.768
|6,00
|
|Yarım
|3.243
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,15
|90,15
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem