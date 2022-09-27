***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.09.2022 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065391
BIST
11:543.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 29,86
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.291
En Düşük
3.265
11:5418,4866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:5417,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0711
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:54972,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,43
|Açılış
|: 972,36
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:53
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|132.115.356
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|94.439.600
|% 9,95
|
|KONTR
|57,20
|264.088.452
|% 8,23
|
|EGGUB
|71,90
|65.148.250
|% 6,76
|
|ISGYO
|8,19
|6.858.232
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|830.851
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|12.953.565
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,13
|689.036.329
|% -6,58
|
|TEKTU
|2,02
|95.515.161
|% -6,48
|
|TSKB
|2,58
|1.646.639.991
|% -1,53
|
|SASA
|67,50
|1.630.045.794
|% 1,73
|
|THYAO
|70,30
|1.285.175.304
|% 1,30
|
|YKBNK
|7,20
|1.190.969.085
|% 3,90
|
|GARAN
|19,57
|1.014.241.287
|% 1,56
|
|TSKB
|2,58
|1.646.639.991
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,13
|689.036.329
|% -6,58
|
|EKGYO
|4,02
|720.910.145
|% 2,29
|
|YKBNK
|7,20
|1.190.969.085
|% 3,90
|
|ZOREN
|3,98
|554.563.996
|% -6,35
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4755
|18,4822
|% 0,04
|
|Euro
|17,7864
|17,8072
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,9382
|20,0382
|% 1,39
|
|Frank
|18,5954
|18,7074
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8980
|4,9226
|% 0,11
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|14,74
|
|Altın Gr.
|972
|972
|8,89
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.606
|6.689
|10,00
|
|Yarım
|3.214
|3.270
|2,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,18
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|1,50
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Seans Raporu
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