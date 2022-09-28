***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.09.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065547
BIST
11:493.276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 10,25
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.242
11:4918,5121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0636
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5136
En Düşük
18,4132
11:4917,7344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0445
|Açılış
|: 17,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:49964,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,79
|Açılış
|: 964,13
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ALKIM
|34,76
|117.044.836
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|76.745.176
|% 9,93
|
|BRLSM
|11,79
|72.825.926
|% 9,47
|
|RODRG
|42,50
|6.191.484
|% 8,86
|
|ALKA
|77,10
|27.496.238
|% 7,16
|
|ULUFA
|5,19
|1.921.821
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.687.232
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,50
|402.246.456
|% -8,62
|
|SKBNK
|1,92
|317.511.866
|% -6,80
|
|GRNYO
|4,71
|3.219.971
|% -5,80
|
|THYAO
|70,45
|1.063.944.229
|% -0,77
|
|SASA
|67,95
|959.339.963
|% -1,52
|
|YKBNK
|7,45
|937.702.745
|% 2,90
|
|AKBNK
|11,92
|865.491.262
|% 0,85
|
|GARAN
|20,06
|811.054.361
|% 2,24
|
|EKGYO
|4,03
|677.034.044
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,92
|317.511.866
|% -6,80
|
|YKBNK
|7,45
|937.702.745
|% 2,90
|
|TSKB
|2,44
|296.425.119
|% -3,56
|
|ZOREN
|3,50
|402.246.456
|% -8,62
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4983
|18,5134
|% 0,35
|
|Euro
|17,7065
|17,7272
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,7265
|19,8255
|% -0,02
|
|Frank
|18,5593
|18,6711
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9019
|4,9265
|% 0,31
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-9,47
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.572
|6.654
|-22,00
|
|Yarım
|3.197
|3.253
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,09
|