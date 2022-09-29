***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.09.2022 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065811
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5610
En Düşük
18,4992
18:0518,0288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1093
En Düşük
17,9273
18:05980,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,05
|Açılış
|: 980,47
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
979,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|120,00
|107.912.492
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.952.919
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|89.308.884
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,62
|45.969.177
|% 9,96
|
|HKTM
|42,64
|69.402.365
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,50
|7.601.918
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|514.353.270
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.347.235
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|27.335.069
|% -9,89
|
|EGSER
|28,84
|99.114.744
|% -9,88
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% -2,89
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% -2,03
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% -1,89
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% -3,38
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% -2,76
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% -7,51
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% -3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5396
|18,5418
|% 0,13
|
|Euro
|17,9833
|18,0288
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,9307
|20,0306
|% -0,78
|
|Frank
|18,8207
|18,9341
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9071
|4,9317
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-15,21
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.628
|6.730
|-51,00
|
|Yarım
|3.225
|3.290
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.645
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,13
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|-0,69
|