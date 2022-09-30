***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.09.2022 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066256
BIST
11:173.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 11,13
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:1718,5509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0451
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:1718,2626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1052
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:17997,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,36
|Açılış
|: 997,28
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:17
|BFREN
|1.529,40
|45.525.615
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|CANTE
|128,00
|44.591.714
|% 8,02
|
|KUVVA
|44,90
|163.885
|% 6,85
|
|ZOREN
|3,47
|214.779.250
|% 6,77
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|ISGYO
|6,16
|1.156.265.251
|% -7,37
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ISGYO
|6,16
|1.156.265.251
|% -7,37
|
|THYAO
|69,05
|925.209.825
|% 0,66
|
|SASA
|67,90
|746.956.978
|% 3,11
|
|ALARK
|56,85
|746.928.002
|% 0,98
|
|VESTL
|39,14
|632.621.230
|% 3,76
|
|ISGYO
|6,16
|1.156.265.251
|% -7,37
|
|EKGYO
|3,84
|291.900.703
|% 0,52
|
|ODAS
|6,13
|435.041.095
|% 3,20
|
|TSKB
|2,43
|164.080.984
|% -3,19
|
|ZOREN
|3,47
|214.779.250
|% 6,77
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5443
|18,5509
|% 0,24
|
|Euro
|18,2489
|18,2626
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,6719
|20,7756
|% 0,80
|
|Frank
|18,9140
|19,0279
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9228
|4,9475
|% 0,29
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|12,02
|
|Altın Gr.
|996
|997
|8,68
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.683
|6.751
|19,00
|
|Yarım
|3.252
|3.300
|9,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,20
|
|B. Petrol
|88,33
|88,33
|1,15
|