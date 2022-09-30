***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.09.2022 18:55
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.09.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Eylül 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Ekim 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066431
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,34
|Açılış
|: 990,27
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5056
|18,5340
|% 0,15
|
|Euro
|18,1461
|18,1707
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,6458
|20,7494
|% 0,67
|
|Frank
|18,7082
|18,8209
|% -0,96
|
|Riyal
|4,9155
|4,9402
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|1,53
|
|Altın Gr.
|990
|990
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.645
|6.746
|14,00
|
|Yarım
|3.233
|3.298
|7,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,12
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|-1,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem