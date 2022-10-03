***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
3.10.2022 10:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.09.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Eylül 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Ekim 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066546
BIST
0:29:3.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 50,30
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.236
En Düşük
3.196
0:29:18,5653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0636
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
0:29:18,2617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1254
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2722
En Düşük
18,1202
0:29:992,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,36
|Açılış
|: 992,58
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler0:29:
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|BARMA
|49,78
|43.505.698
|% 9,55
|
|ZOREN
|3,91
|121.677.405
|% 9,52
|
|SODSN
|24,18
|115.895
|% 7,56
|
|AKYHO
|2,10
|4.257.835
|% 7,14
|
|ULUFA
|4,50
|8.840.378
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|381.569
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,30
|6.912.703
|% -9,54
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|INVEO
|17,10
|21.597.578
|% -7,52
|
|THYAO
|72,65
|1.014.246.712
|% 2,90
|
|SASA
|68,35
|412.735.114
|% 0,22
|
|TUPRS
|300,90
|403.862.835
|% 3,90
|
|SISE
|25,94
|337.723.510
|% 2,05
|
|EKGYO
|3,92
|313.420.296
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,92
|313.420.296
|% 1,29
|
|ODAS
|6,30
|252.318.355
|% -0,63
|
|ZOREN
|3,91
|121.677.405
|% 9,52
|
|YKBNK
|7,16
|223.941.244
|% 1,27
|
|CONSE
|4,77
|121.377.316
|% 5,76
|
|0:29:
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5609
|18,5653
|% 0,34
|
|Euro
|18,2444
|18,2617
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,7457
|20,8498
|% 0,69
|
|Frank
|18,7322
|18,8451
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9253
|4,9500
|% 0,31
|
|0:29:
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|2,55
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,62
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.689
|6.757
|25,00
|
|Yarım
|3.254
|3.300
|9,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,22
|
|B. Petrol
|88,01
|88,01
|2,87
|
Seans Raporu
0:29:
daha fazla
-
0:44:XU100
Endeks 3, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 8, 081.00 milyon TL de
-
0:44:ISFIN
Yüzde 5.13 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 164 adet işlem
-
0:43:MAKTK
Yüzde 5.71 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 454, 547 adet işlem
-
0:42:AKYHO
Yüzde 7.65 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 672 adet işlem
-
0:41:MAKTK
Yüzde 5.97 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 234, 399 adet işlem