***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.10.2022 08:51
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066874
BIST
11:273.440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 48,33
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:2718,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:2718,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1440
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:271.019,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.019,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:26
|SEKFK
|8,35
|31.683.610
|% 9,72
|
|SASA
|77,85
|1.878.087.616
|% 9,19
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,30
|295.965.423
|% 8,83
|
|BAGFS
|26,26
|81.049.261
|% 7,98
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ULUFA
|4,25
|23.690.848
|% -5,56
|
|INFO
|12,14
|19.363.227
|% -4,41
|
|DENGE
|2,50
|21.050.116
|% -3,85
|
|THYAO
|79,85
|3.325.635.024
|% 2,83
|
|SASA
|77,85
|1.878.087.616
|% 9,19
|
|AKBNK
|12,79
|1.587.038.314
|% 3,06
|
|VAKBN
|8,00
|1.478.597.859
|% 4,99
|
|SISE
|27,54
|1.264.064.628
|% 1,47
|
|VAKBN
|8,00
|1.478.597.859
|% 4,99
|
|EKGYO
|4,22
|720.819.370
|% -0,47
|
|YKBNK
|8,08
|1.249.187.365
|% 3,99
|
|HALKB
|8,19
|1.195.280.134
|% 6,78
|
|TSKB
|2,67
|381.116.315
|% 0,75
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5709
|18,5844
|% 0,18
|
|Euro
|18,3530
|18,3628
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,0761
|21,1817
|% 0,66
|
|Frank
|18,7073
|18,8200
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,15
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,12
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|6,98
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.811
|6.877
|4,00
|
|Yarım
|3.318
|3.359
|2,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,53
|12,54
|0,18
|
|B. Petrol
|89,44
|89,44
|0,58
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, BIMAS, TKFEN
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TUPRS, GUBRF
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 43 artarak (% 1.74 ) 3, 073
-
11:40
RAYSG, UTPYA, ZRE20 değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:40
IDGYO, INFO, KIMMR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında