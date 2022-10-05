***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.10.2022 08:42
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067282
BIST
11:283.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 5,41
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.458
11:2818,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
11:2818,4845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0620
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,4436
11:281.022,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,68
|Açılış
|: 1.022,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.021,40
BIST En Aktif Hisseler11:28
|CELHA
|15,73
|8.741.814
|% 10,00
|
|AKENR
|3,01
|131.409.516
|% 9,85
|
|SEKFK
|9,10
|65.988.928
|% 8,72
|
|SUNTK
|31,56
|67.824.823
|% 8,16
|
|ULUUN
|26,08
|183.129.287
|% 8,13
|
|INFO
|10,72
|23.664.798
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|109.850
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,55
|21.675
|% -6,93
|
|SNPAM
|13,95
|13.950
|% -6,81
|
|ULUFA
|4,25
|9.712.222
|% -5,56
|
|THYAO
|81,80
|3.030.346.014
|% 1,24
|
|SASA
|82,95
|2.399.511.019
|% 5,80
|
|EKGYO
|4,29
|1.229.874.877
|% 1,90
|
|HEKTS
|63,00
|831.355.608
|% 2,86
|
|EREGL
|30,66
|813.229.906
|% -1,86
|
|EKGYO
|4,29
|1.229.874.877
|% 1,90
|
|DOHOL
|5,18
|449.139.989
|% 0,58
|
|YKBNK
|7,70
|560.692.309
|% -0,52
|
|TSKB
|2,48
|160.139.045
|% -4,62
|
|SKBNK
|1,84
|115.856.355
|% -3,16
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5721
|18,5865
|% 0,08
|
|Euro
|18,4750
|18,4845
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,0972
|21,2030
|% -0,67
|
|Frank
|18,8214
|18,9348
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% 0,10
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-11,29
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-8,09
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.831
|6.894
|-81,00
|
|Yarım
|3.329
|3.369
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.685
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,33
|-0,27
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|-0,11
|