***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.10.2022 15:26
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 340 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 06.10.2022 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067422
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5533
18:0518,1038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0839
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0618
18:051.012,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,73
|Açılış
|: 1.012,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5694
|18,5795
|% -0,02
|
|Euro
|18,0787
|18,1038
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,5344
|20,6373
|% -0,64
|
|Frank
|18,6000
|18,7121
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-17,56
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-10,80
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.790
|6.861
|-70,00
|
|Yarım
|3.309
|3.354
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.677
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,17
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|-0,33
|
|B. Petrol
|98,33
|98,33
|3,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
-
17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MEDTR, KIMMR, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında