***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.10.2022 08:42
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067737
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0452
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,2518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1110
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2086
18:051.021,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,34
|Açılış
|: 1.021,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.020,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5744
|18,5820
|% -0,24
|
|Euro
|18,2323
|18,2518
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,6348
|20,7383
|% -1,67
|
|Frank
|18,6954
|18,8080
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-8,96
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.849
|6.921
|-23,00
|
|Yarım
|3.337
|3.383
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.691
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,93
|93,93
|0,56
|