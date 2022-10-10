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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

10.10.2022 08:55
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin B


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069520


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BIST En Aktif Hisseler16:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 36,82 40.273.597 % 9,98  
CRFSA 44,32 85.937.837 % 9,98  
COSMO 52,10 1.398.660 % 9,96  
JANTS 90,05 386.638.371 % 9,95  
ULUUN 31,60 344.012.504 % 9,95  
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16:10 Alış Satış %  
Dolar 18,5756 18,5831 % -0,18  
Euro 18,0328 18,0518 % -0,28  
Sterlin 20,4898 20,5925 % -0,43  
Frank 18,5337 18,6453 % -0,58  
Riyal 4,9263 4,9510 % -0,23  
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16:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.676 -19,28  
Altın Gr. 1.002 1.002 -12,09  
Cumhuriyet 6.692 6.794 -90,00  
Tam 6.739 6.790 -141,00  
Yarım 3.284 3.319 -69,00  
Çeyrek 1.645 1.659 -35,00  
Gümüş.Ons 19,75 19,78 -0,38  
Gümüş Gr. 11,87 11,88 -0,19  
B. Petrol 97,77 97,77 -0,15  
Seans Raporu 16:10
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