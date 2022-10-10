***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.10.2022 08:55
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069520
BIST
16:103.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 28,68
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:1018,5831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0329
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:1018,0518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0499
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:101.001,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -13,07
|Açılış
|: 1.002,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler16:10
|DOKTA
|36,82
|40.273.597
|% 9,98
|
|CRFSA
|44,32
|85.937.837
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|JANTS
|90,05
|386.638.371
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|344.012.504
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|385.092
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.807.422
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|133.967.017
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,10
|4.737.560.496
|% 2,26
|
|ASELS
|32,48
|2.484.808.985
|% 3,18
|
|EKGYO
|4,34
|1.987.032.586
|% 0,93
|
|SASA
|85,50
|1.977.479.128
|% -1,78
|
|SISE
|30,24
|1.907.719.393
|% 1,61
|
|EKGYO
|4,34
|1.987.032.586
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|270.492.771
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,16
|1.039.002.604
|% 0,25
|
|DOHOL
|5,33
|626.411.167
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,32
|885.683.885
|% -0,36
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5756
|18,5831
|% -0,18
|
|Euro
|18,0328
|18,0518
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,4898
|20,5925
|% -0,43
|
|Frank
|18,5337
|18,6453
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9263
|4,9510
|% -0,23
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|-19,28
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,09
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.794
|-90,00
|
|Tam
|6.739
|6.790
|-141,00
|
|Yarım
|3.284
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,77
|97,77
|-0,15
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25KONTR
Yüzde 7.80 oranında artışla 80.85 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 676, 712 adet işlem
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 71 artarak (% 0.63 ) 3, 940
-
16:24GOODY
Yüzde 7.99 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 482, 630 adet işlem
-
16:23BMSTL
Yüzde 4.95 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 301 adet işlem
-
16:22CRDFA
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 553, 675 adet işlem